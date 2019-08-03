صدمة في ريال مدريد بسبب سعر بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة ريال مدريد بسبب السعر الذي حدده مانشستر يونايتد للتخلي عن نجمه بول بوجبا وهو 150 مليون يورو.



وأوضح موقع ABC الإسباني أن مانشستر يونايتد طلب الحصول على 150 مليون يورو لبيع بول بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف الحالي ولكن ليس من السهل على ريال مدريد دفع هذا المبلغ في بوحبا لأنه أنفق بالفعل أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.