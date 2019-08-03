توقعات الموسم الجديد في إنجلترا.. مانشستر سيتي البطل وأشياء صادمة!
السبت 03/أغسطس/2019 - 06:58 ص
علاء خليف
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كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن توقعاتها بشأن الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، بعد الاستعانة بما أسمته "الكمبيوتر الخارق".
وتوقعت الصحيفة الإنجليزي تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة في الموسم الجديد 2019-2020، متفوقًا على ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما سيحتل توتنهام المركز الثالث، وتشيلسي رابعًا، بينما سيتواجد أرسنال بالمركز الخامس، ومانشستر يونايتد سادسيًا.
كما توقع "الكمبيوتر الخارق" هبوط نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.
أما عن هداف البريميرليج في الموسم الجديد، توقعت أن يكون الدولي المصري محمد صلاح برصيد 29 هدفًا، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام بالمركز الثاني برصيد 24 هدفًا.
وتوقعت الصحيفة الإنجليزي تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة في الموسم الجديد 2019-2020، متفوقًا على ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما سيحتل توتنهام المركز الثالث، وتشيلسي رابعًا، بينما سيتواجد أرسنال بالمركز الخامس، ومانشستر يونايتد سادسيًا.
كما توقع "الكمبيوتر الخارق" هبوط نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.
أما عن هداف البريميرليج في الموسم الجديد، توقعت أن يكون الدولي المصري محمد صلاح برصيد 29 هدفًا، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام بالمركز الثاني برصيد 24 هدفًا.
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