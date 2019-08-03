لوحات لجنود أميركيين مصابين رسمها جورج بوش تعرض في واشنطن (صورة)

تعرض في مركز كينيدي في واشنطن قريباً سلسلة من البورتريهات التي رسمها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، على ما أعلنت قاعة العروض الشهيرة في العاصمة الأميركية.





ويقام معرض "بورتريتس أوف كاريدج" من السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر في أحد ملحقات "كينيدي سنتر".





ويضم المعرض "66 لوحة بورتريه صممها الرئيس جورج دبليو بوش تكريماً للذين خدموا في صفوف الجيش منذ 11 أيلول/سبتمبر 2011"، على ما أوضح المركز في بيان.



ورسم الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة بورتريهات لعسكريين جرحوا أو أصيبوا بصدمة بعدما خدموا في العراق وأفغانستان. وقد التقاهم جميعا شخصيا.

وعرضت هذه اللوحات أولا في مركز "جورج دبليو بوش بريزيدنشل سنتر" في تكساس قبل أن تصدر في كتاب نهاية شباط/فبراير 2017 تربع على رأس مبيعات الكتب في الولايات المتحدة.

يذكر أن خلال ولايته الأولى أطلق جورج دبليو بوش حملتين عسكريتين كبيرتين في أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر 2001 وفي العراق في آذار/مارس 2003.



