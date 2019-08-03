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سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي ولا رجعة فيه

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:43 ص
سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي ولا رجعة فيه
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى أكد لمسؤولى النادى أنه لن يلعب فى صفوف باريس مرة أخرى وانه سيرحل لصفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب أعلنها صراحة انه يريد مغادرة النادى الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


بينما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب قرر عدم التفاوض مع الغريق الباريسي على أى أمور هو يريد الرحيل فقط.


وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اللاعب سيعود لصفوف برشلونة رغم أن الفرسق الإسبانى حتى الأن غير قادر على تلبية الأمور المادية لباريس.
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