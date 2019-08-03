سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي ولا رجعة فيه

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى أكد لمسؤولى النادى أنه لن يلعب فى صفوف باريس مرة أخرى وانه سيرحل لصفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب أعلنها ص راحة انه يريد مغادرة النادى الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





بينما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب قرر عدم التفاوض مع الغريق الباريسي على أى أمور هو يريد الرحيل فقط.