فالفيردي يزف خبر سار لجماهير برشلونة
السبت 03/أغسطس/2019 - 06:40 ص
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قرر الجهاز الفنى لفريق برشلونة الإسبانى بقيادة أرنستو فالفيردى بتصعيد الظهير الأيمن لمنتخب السنغال ولاعب فريق برشلونة ب " الصف الثانى" موسي واجى للفريق الأول.
ونشر فريق برشلونة عبر حسابه الرسمى على تويتر أن موسي واجى سيرتدى رقم 16 مع الفريق وهو ما إرتداه نجم الفريق السابق بوسكيتس وتشافى.
ويذكر أن واجى قد لعب مع منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وصعد للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب الجزائر.
ونشر فريق برشلونة عبر حسابه الرسمى على تويتر أن موسي واجى سيرتدى رقم 16 مع الفريق وهو ما إرتداه نجم الفريق السابق بوسكيتس وتشافى.
ويذكر أن واجى قد لعب مع منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وصعد للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب الجزائر.
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