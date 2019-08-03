فالفيردي يزف خبر سار لجماهير برشلونة

قرر الجهاز الفنى لفريق برشلونة الإسبانى بقيادة أرنستو فالفيردى بتصعيد الظهير الأيمن لمنتخب السنغال ولاعب فريق برشلونة ب " الصف الثانى" موسي واجى للفريق الأول.





ونشر فريق برشلونة عبر حسابه الرسمى على تويتر أن موسي واجى سيرتدى رقم 16 مع الفريق وهو ما إرت داه نجم الفريق السابق بوسكيتس وتشافى.