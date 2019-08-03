صفقة جديدة تقترب من أعتاب ريال مدريد

كد إيريك تين هاج المدير الفنى لغريق أياكس آمستردام الهولندي أن لاعب الوسط فان دى بيك إقترب من الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وصرح المدرب الشاب خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً :" كمدرب أعلم أن بسبب مستويات فريقي ا لموسم السابق سيأتى للاعبين عروض وبالفعل حدث ذلك".





وأضاف :" فان دى بيك لاعب مهم للغاية لنا وسنحاول أن لا نخسره ولكن عندما تأتى عروض من فرق مثل ريال مدريد يكون الأمر صعب".