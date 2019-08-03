صفقة جديدة تقترب من أعتاب ريال مدريد
السبت 03/أغسطس/2019 - 06:36 ص
محمد جمال
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كد إيريك تين هاج المدير الفنى لغريق أياكس آمستردام الهولندي أن لاعب الوسط فان دى بيك إقترب من الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وصرح المدرب الشاب خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً :" كمدرب أعلم أن بسبب مستويات فريقي الموسم السابق سيأتى للاعبين عروض وبالفعل حدث ذلك".
وأضاف :" فان دى بيك لاعب مهم للغاية لنا وسنحاول أن لا نخسره ولكن عندما تأتى عروض من فرق مثل ريال مدريد يكون الأمر صعب".
ويفتتح فريق أياكس مشواره ببطولة الدوري الهولندي غدًا السبت، ويلعب مواجهاته أمام فيتيسه أرنهيم، على ملعب جيلريدوم.
وصرح المدرب الشاب خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً :" كمدرب أعلم أن بسبب مستويات فريقي الموسم السابق سيأتى للاعبين عروض وبالفعل حدث ذلك".
وأضاف :" فان دى بيك لاعب مهم للغاية لنا وسنحاول أن لا نخسره ولكن عندما تأتى عروض من فرق مثل ريال مدريد يكون الأمر صعب".
ويفتتح فريق أياكس مشواره ببطولة الدوري الهولندي غدًا السبت، ويلعب مواجهاته أمام فيتيسه أرنهيم، على ملعب جيلريدوم.
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