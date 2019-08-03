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أبوالعز مديراً فنياً للجمالية بالقسم الرابع

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:57 ص
أبوالعز مديراً فنياً للجمالية بالقسم الرابع
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هثيم حبيب
 
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أعلن نادى الجمالية أحد أندية الدقهلية المشاركة بالقسم الرابع تعيين محمد أبوالعز مديرا فنيا جديدا للفريق الأول بالنادى مع بداية الموسم الجديد.

أبوالعز بدأ مشواره مديرا فنيا بفرق الناشئين بنادى دكرنس الرياضى وتحديدا فريق مواليد ٩٧ لمدة موسمين ونجح خلالها فى تحقيق المركز الثانى بدورى القطاعات الجمهورى.

وتولى مؤخرا لمدة موسمين فريق عزب أشمون أحد فرق القسم الرابع ونجح خلالها فى قيادة الفريق الأول للصعود لدورة الترقى المؤهلة لدورى القسم الثالث.
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