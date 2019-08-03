نجم يوفنتوس في طريقه إلى عملاق إنجلترا إدارة

يبدو أن الأرجنتيني باولو ديبالا أصبح غير مرغوب في وجوده داخل نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تسعي إدارة "السيدة العجوز" للتخلص منه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل إبرام صفقات قوية للفريق.





وذكرت صحيفة "فور فور تو" الإنجليزية أن يوفنتوس يسعي للت خلص من "ديبالا" سواء بالبيع النهائي أو علي سبيل الإعارة.





وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الأرجنتيني أُجبر على البقاء في عطلة حتى يوم 5 أغسطس، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يعود فيه بعد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب بلاده، مؤكدة أن اللاعب توجه لمنزله ولم يذهب لملعب التدريب.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العودة المبكرة للاعب إلى إيطاليا تأتي من أجل مقابلة ساري المدير الفني للفريق، لحسم موقفه مع النادي الإيطالي في الموسم المقبل.