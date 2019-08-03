ننشر خريطة بيع الأضاحي واللحوم المخفضة بالبحر الأحمر





كما يتم توفير خراف العيد بالإدارة الزراعية بسفاجا بسعر 60 جنيها للكيلو القائم؛ توفير خراف العيد البلدى بمواصفات جيدة بسعر الكيلو 60 جنيه قائم بفرع الإدارة برأس غارب؛ توفير عجول بقرى بلدى سعر الكيلو 55 جنيها قائم حسب الطلب؛ منفذ لبيع اللحوم البلدى سعر الكيلو 110 جنيهات بالغردقة؛ تخصيص 2 منفذ للسلع الغذائية ومنفذ لبيع المبيدات الحشرية والمنزلية بالقصير.

أنهت محافظة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ واستعدت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير الأضاحى وجميع اللحوم البيضاء والمواد والغذائيه وضبط الأسعار فى الأسواق.وترصد بوابة الفجر أماكن والخريطة الكاملة لمنافذ البيع وأسعار اللحوم بمحافظة البحر الأحمر.حيث يتم توفير خراف العيد البلدى بالمواصفات الشرعية للأضحية بسعر الكيلو 61 جنيها؛ توفير الطيور الحية بمنفذ المديرية بمنطقة الدهار بالغردقة بأسعار أقل من الأسواق الخارجية؛ بيع الطيور بأسعار مخفضه من 7 صباحا حتى 4 عصرا بمنفذ الغردقة بمنطقة الدهار؛ فتح منفذ لبيع الدواجن بالإدارة الزراعية بسفاجا بسعر 26 جنيها للكيلو؛ تسويق إنتاج محطة تسمين الدواجن بالإدارة الزراعية بسفاجا.