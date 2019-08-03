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تعرف على عدد مشاهدات "مهموم" لمحمد منير (فيديو)

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:36 ص
تعرف على عدد مشاهدات مهموم لمحمد منير (فيديو)
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استطاعت أغنية "مهموم" الجديدة التي طرحها الكينج محمد منير، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في كسر حاجز المليون ونصف المليون مشاهد حيث حققت تحديدًا أكثر من مشاهدة في أقل من 10 أيام منذ طرحها للاستماع بيوتيوب.

"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن منير أحيا حفلًا غنائيًا في مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى أقيم في الأردن في الفترة من 18 إلى 28 يوليو الماضي.
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