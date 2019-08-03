"بكري" يكشف حقيقة قطع بث خطبة الجمعة من الحسين ومحاولة اقتحام المسجد
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:10 ص
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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على شائعة اقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف، قائلًا: "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف"، موضحًا أن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن خطبة الجمعة هو عطل فني في الإذاعة.
وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" إلى أنه كان متواجدًا في المسجد في الصف الأول بجانب وزير الأوقاف، وأن أحد المواطنين قام للسلام على وزير الأوقاف والأمن منعه، وتفاجئوا أن الإرسال انقطع عن الخطبة بعد الانتهاء منها.
وأكد أنه لم يقتحم أي أحد المسجد، ولكن حدث عطلًا فنيًا، مستكملًا: "لم يحدث شيئًا إطلاقًا، لم يقتحم أحد المسجد ولم يدخل ملتحي للمسجد"، مؤكدًا أن هذا جزء من حملات وشائعات تستهدف كل شيء في البلد.
وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" إلى أنه كان متواجدًا في المسجد في الصف الأول بجانب وزير الأوقاف، وأن أحد المواطنين قام للسلام على وزير الأوقاف والأمن منعه، وتفاجئوا أن الإرسال انقطع عن الخطبة بعد الانتهاء منها.
وأكد أنه لم يقتحم أي أحد المسجد، ولكن حدث عطلًا فنيًا، مستكملًا: "لم يحدث شيئًا إطلاقًا، لم يقتحم أحد المسجد ولم يدخل ملتحي للمسجد"، مؤكدًا أن هذا جزء من حملات وشائعات تستهدف كل شيء في البلد.
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