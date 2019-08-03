لتهدئة الخلافات.. ترامب يعلن عن اتفاق لتصدير اللحوم لأوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتصدير لحوم الأبقار الأمريكية في مسعى وصف بأنه يستهدف تهدئة الخلافات مع الكتلة الأوروبية.

جاء ذلك في احتفال بالبيت الأبيض بحضور كل من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ونظيره من الاتحاد الأوروبي، وكان قد تم التوصل مبدئيا إلى هذا الاتفاق في شهر يونيو ووافقت عليه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي لكنه أصبح اليوم رسميا.

واعتبر المراقبون أن الولايات المتحدة تشير بهذا الاتفاق إلى أن هناك تقدما بشأن الخلافات التجارية الكثيرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في ظل الشراكة التجارية الضخمة بين الجانبين.

وضمن تلك الخلافات أن واشنطن فرضت رسوما جمركية على صادراتها من الصلب لأوروبا إضافة إلى فرض غرامات متبادلة من الطرفين على شركتي الطيران الأمريكية بوينج والأوربية إيرباص.

كما يدرس ترامب فرض رسوم على السيارات الألمانية القادمة لبلاده بما يكلف ألمانيا نحو 7 مليارات دولار ، وفي الأسبوع الماضي فقط ألمح إلى إمكانية زيادة التكلفة على الخمور الفرنسية.



