قناة السويس تسجل حدثًا تاريخيًا.. تعرف على التفاصيل

وكان قد أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة فى يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت 6 ملايين و100 ألف طن.

وقال مميش - فى بيان اليوم - إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3 ملايين و14 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالى حمولات 2 مليون و95 ألف طن تقريبا.





وأضاف مميش أن حركة الملاحة تصدرتها من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MANCHESTER MAERSK بحمولة كلية 221 ألف طن، فى رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة CMA CGM LOUIS BLERIOT على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 226 ألف طن فى رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.





وخلال تفقده حركة الملاحة بالقناة، شدد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد علامة فارقة فى حاضر القناة ومستقبلها ومنصة جديدة لخدمة حركة التجارة العالمية قدمتها الدولة المصرية للعالم أجمع كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى "هدية مصر للعالم".





وأكد مميش أن الزيادة غير المسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة من المجتمع الملاحى فى كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة فى زيادة قدرتها العددية والاستيعابية بما مكنها من مواكبة التطورات المتسارعة فى صناعة النقل البحرى، وعزز من المكانة الدولية للقناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.





وأوضح أن الصورة المشرفة التى تظهر بها القناة تعود إلى كفاءة ووطنية أبناء الهيئة من العاملين بها، علاوة على الدور البطولى لرجال القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلى فى حماية أمن القناة، موجها التحية لكل من يبذل الجهد لتظل راية القناة عالية خفاقة أمام العالم أجمع.





وشهدت القناة عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التى تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.



