وفاة عبد الرازق فوزي أشهر دوبلير في السينما المصرية





توفي الفنان عبد الرازق فوزي أكبر دوبلير في السينما المصرية عن عمره يناهز 82 عامًا، وذلك إثر تعرضه لوعكة نقل على إثرها للعناية المركزة حتى فارق الحياة بعد صراع مع المرض.





وشيعت أسرته جثمانه وأقيم العزاء دون إخبارهم لنقابة المهن التمثيلية.



