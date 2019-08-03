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رسميًا.. محمد السهلاوي ينضم لصفوف الشباب السعودي

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:59 ص
رسميًا.. محمد السهلاوي ينضم لصفوف الشباب السعودي
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محمد علي
 
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أعلن نادي الشباب السعودي منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب الدولي السعودي "محمد السهلاوي" قادمًا من صفوف نادي النصر، مؤكدًا بأن عقد اللاعب مع ناديه الجديد يستمر لمدة عام واحد فقط.


وكتب نادي الشباب تدوينة قصيرة بخصوص التعاقد مع السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها: "وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان رسميًا مع اللاعب الدولي محمد السهلاوي، وذلك لتمثيل الفريق لمدة موسم رياضي واحد، بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع شيخ الأندية، وأن تكون حافلة بالإنجازات".


ويذكر بأن محمد السهلاوي كان يلعب في صفوف نادي النصر السعودي منذ عام 2009 وحتى نهاية الموسم الماضي، ولكن اللاعب وإدارة ناديه السابق قد أتفقا على رحيله بشكل مجاني إلى أي نادي يرغب في الحصول على خدماته.

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