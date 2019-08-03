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ريال مدريد يقترب من خطف صفقة مانشستر يونايتد

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:30 ص
ريال مدريد يقترب من خطف صفقة مانشستر يونايتد
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مني العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية برتغالية، اليوم السبت، إلى دخول نادي ريال مدريد على خط المفاوضات مع هدف مانشستر يونايتد وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد موقع "O Jogo" البرتغالي أن نادي ريال مدريد دخل السباق للتعاقد مع برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة.


وأوضح الموقع البرتغالي أن مفاوضات ريال مدريد يتوسطها خورخي مينديز وميغيل بينهو وكيل أعمال اللاعب.


ويذكر أن فيرنانديز قريب من تمثيل صفوف مانشستر يونايتد وذلك بعد أن دخلت إدارة الشياطين في مفاوضات جادة مع اللاعب ومسؤولي سبورتنج لشبونة.


وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد هذا الصيف مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.

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