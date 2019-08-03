مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى نيمار

كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق الباريسي في الموسم الجديد.





وصرح "مبابي": " نيمار؟ إنه في وضع يعرفه الجميع، هو يتدرب بكفاءة كما يفعل دائمًا، وأريد منه أن يبقى معنا".





وأضاف: " تحدثت مع نيمار بشأن الاستمرار مع الفريق الباريسي، أنا احترمه ومعجب به".





وعن رحيل "كافاني" قال: " أرغب دائمًا في اللعب إلى جانب لاعبين عظماء، وكافاني يعد واحدا منهم".