مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى نيمار
السبت 03/أغسطس/2019 - 03:09 ص
علاء خليف
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كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق الباريسي في الموسم الجديد.
وصرح "مبابي": " نيمار؟ إنه في وضع يعرفه الجميع، هو يتدرب بكفاءة كما يفعل دائمًا، وأريد منه أن يبقى معنا".
وأضاف: " تحدثت مع نيمار بشأن الاستمرار مع الفريق الباريسي، أنا احترمه ومعجب به".
وعن رحيل "كافاني" قال: " أرغب دائمًا في اللعب إلى جانب لاعبين عظماء، وكافاني يعد واحدا منهم".
وتابع: " مندهش مما يقال حول أنني أسعى لأكون رأس الحربة الصريح.. لدينا إدينسون كافاني، وهو هداف قدير، ويمدنا بالتمريرات الحاسمة.. لا أتطلع للاستيلاء على مكانه".
وصرح "مبابي": " نيمار؟ إنه في وضع يعرفه الجميع، هو يتدرب بكفاءة كما يفعل دائمًا، وأريد منه أن يبقى معنا".
وأضاف: " تحدثت مع نيمار بشأن الاستمرار مع الفريق الباريسي، أنا احترمه ومعجب به".
وعن رحيل "كافاني" قال: " أرغب دائمًا في اللعب إلى جانب لاعبين عظماء، وكافاني يعد واحدا منهم".
وتابع: " مندهش مما يقال حول أنني أسعى لأكون رأس الحربة الصريح.. لدينا إدينسون كافاني، وهو هداف قدير، ويمدنا بالتمريرات الحاسمة.. لا أتطلع للاستيلاء على مكانه".
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