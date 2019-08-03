موعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني

سيكون نادي بايرن ميونيخ أمام اختبار صعب في مباراته ضد بروسيا دورتموند وذلك مساء اليوم السبت 3/8/2019 في المباراة التي سوف تجمعهما في السوبر السعودي.





ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.





ويخوض بروسيا دورتموند المباراة بصفته وصيف الدوري الألماني بالموسم الماضي بينما بايرن ميونيخ يشارك بعد تحقيق الثنائي المحلية "دوري وكأس".





تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة:



حراسة المرمى: مانويل نوير



خط الدفاع: نيكولاس سوليه، جوشوا كيميتش، ديفيد ألابا، لوكاس هيرنانديز



خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ليون جوريتسكا، توماس مولر



خط الهجوم: سيرج جنابري، ليروى ساني، وروبرت ليفاندوفيسكي





تشكيلة بروسيا دورتموند المتوقعة:



حراسة المرمى: هيتز



خط الدفاع: شولز، هوملز، أكانجي، بيتشيك



خط الوسط: فيتسل، داوود، رلاسن، رويس



خط الهجوم: سانشو، جوتزة