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موعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:29 ص
موعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني
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مني العوضي
 
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سيكون نادي بايرن ميونيخ أمام اختبار صعب في مباراته ضد بروسيا دورتموند وذلك مساء اليوم السبت 3/8/2019 في المباراة التي سوف تجمعهما في السوبر السعودي.


ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.


ويخوض بروسيا دورتموند المباراة بصفته وصيف الدوري الألماني بالموسم الماضي بينما بايرن ميونيخ يشارك بعد تحقيق الثنائي المحلية "دوري وكأس".


تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكولاس سوليه، جوشوا كيميتش، ديفيد ألابا، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ليون جوريتسكا، توماس مولر

خط الهجوم: سيرج جنابري، ليروى ساني، وروبرت ليفاندوفيسكي


تشكيلة بروسيا دورتموند المتوقعة:

حراسة المرمى: هيتز

خط الدفاع: شولز، هوملز، أكانجي، بيتشيك

خط الوسط: فيتسل، داوود، رلاسن، رويس

خط الهجوم: سانشو، جوتزة


وسيتم نقل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حسن العيدروس ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع مجاناً.
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