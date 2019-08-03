فتاة تقتحم مسرح "كاظم الساهر".. والقيصر: "رعبتني" (فيديو)
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:17 ص
وكالات
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تسببت فتاة في إثارة رعب الفنان كاظم الساهر، وذلك بعد صعودها على خشبة المسرح خلال إحيائه مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان.
وقامت فتاة عشرينية باقتحام المسرح أثناء غناء كاظم لالتقاط صورة معه، وحاولت الإفلات من الحرس الخاص بالمغني العربي، ما أثار خوفه.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكاظم وهو يرفض منع الحراس للفتاة، ويصر على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق وأخبرها بأنها أرعبته.
وأدى كاظم العديد من الأغنيات خلال الأمسية الفنية منها "كوني امرأة خطرة" و"لجسمك عطر خطير النوايا" و"حافية القدمين" و"هذا اللون" وغيرها من أعماله الفنية.
وامتلأ الحفل بالعراقيين الذين رفعوا علم بلادهم، كما حضره السوريون والفلسطينيون المقيمون بالمخيمات الفلسطينية في لبنان.
معجبة تقتحم المسرح كاظم الساهر ,, وكاظم يقول هي اللي رعبتني 😀😀 pic.twitter.com/i0GNi65uma— mohammed 75 (@75_mohammd) August 2, 2019
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