ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فتاة تقتحم مسرح "كاظم الساهر".. والقيصر: "رعبتني" (فيديو)

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:17 ص
فتاة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. والقيصر: رعبتني (فيديو)
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

تسببت فتاة في إثارة رعب الفنان كاظم الساهر، وذلك بعد صعودها على خشبة المسرح خلال إحيائه مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان.

وقامت فتاة عشرينية باقتحام المسرح أثناء غناء كاظم لالتقاط صورة معه، وحاولت الإفلات من الحرس الخاص بالمغني العربي، ما أثار خوفه.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكاظم وهو يرفض منع الحراس للفتاة، ويصر على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق وأخبرها بأنها أرعبته. 

وأدى كاظم العديد من الأغنيات خلال الأمسية الفنية منها "كوني امرأة خطرة" و"لجسمك عطر خطير النوايا" و"حافية القدمين" و"هذا اللون" وغيرها من أعماله الفنية. 

وامتلأ الحفل بالعراقيين الذين رفعوا علم بلادهم، كما حضره السوريون والفلسطينيون المقيمون بالمخيمات الفلسطينية في لبنان.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ