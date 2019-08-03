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برومو "أنا غير" للهضبة يحتل المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:49 ص
برومو أنا غير للهضبة يحتل المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب
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طرح النجم عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن من تسجيل أكثر من  ألف مشاهدة في وقت قياسي.

وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.



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