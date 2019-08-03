موعد مباراة برشلونة وأرسنال والقنوات الناقلة بكأس خوان جامبر







تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب “كامب نو”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيره أرسنال الإنجليزي، ضمن المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار كأس خوان جامبر.





وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة BARCA TV.





ويسعى برشلونة لتجهيز جميع لاعبيه قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني، والوقوف على مدى جاهزية الصفقات الجديدة، وعلى رأسها الفرنسي أنطوان جريزمان.





بينما يطلع الجانرز لخطف الكأس الودية التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه من العملاق الإسباني الذي توج بها 41 مرة، كان أخرها أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3/0.