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عمرو أديب: تركي آل الشيخ نجح في شراء نادي ألميريا مقابل 20 مليون يورو (فيديو)

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:55 ص
عمرو أديب: تركي آل الشيخ نجح في شراء نادي ألميريا مقابل 20 مليون يورو (فيديو)
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مني العوضي
 
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تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب، عن شراء المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، ملكية نادي ألميريا الإسباني.

وقال أديب، عبر برنامج "الحكاية" في قناة إم بي سي مصر، أن المستشار آل الشيخ قام بشراء نادي إسباني بعد أن كان يملك بيراميدز ونجح في أن يجعله من أندية القمة.

وأضاف أديب عبر برنامجه: "آل الشيخ نجح في شراء نادي ألميريا مقابل 20 مليون يورو وهو يلعب في الدرجة الثانية ويحاول المستشار تكرار تجربة بيراميدز من حيث جلب لاعبين جدد ومدرب جيد يمنحه كل الإمكانيات ليصعد النادي سريعاً".

وتابع: "تركي آل الشيخ دائماً ما ينجح في تلك التجارب والميديا السعودية كلها تتابع عن كثب وتتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً
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