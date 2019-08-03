عاجل.. اتفاق الفرقاء السودانيين على الوثيقة الدستورية
السبت 03/أغسطس/2019 - 01:56 ص
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أعلن المبعوث الإفريقى إلى السودان محمد ولد لبات، اتفاق الفرقاء السودانيين على الوثيقة الدستورية، مؤكدا استمرار الاجتماعات لبحث الصيغة الفنية لمراسم التوقيع على الاتفاق.
وأضاف ولد لبات، أنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، كما اتفق الطرفان على أن يكون التوقيع النهائى الأحد.
وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" على موقعها الإلكترونى، أنه تم الاتفاق على الإعلان الدستورى السودانى بين المجلس الانتقالى وقوى الحرية.
وكان التلفزيون السودانى الرسمى، قد ذكر، فجر السبت، أن نقاط الخلاف المتعلقة بالإعلان الدستورى جرى حسمها، وأنه جرى الانتقال مباشرة النقاش بخصوص وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية.
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