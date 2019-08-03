شاهد.. فنان شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسبب مشاهدها الجريئة مع عادل إمام‎ (فيديو)





كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، حقيقة ما أشيع حول انفصاله عن زوجته الفنانة نيكول سابا، بسبب مشاهدها الجريئة مع عادل إمام، في فيلم "التجربة الدنماركية"، مؤكدًا أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



