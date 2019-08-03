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التحالف العربي عن ادعاءات الحوثيين سيطرتهم على مواقع سعودية: تدعو للسخرية

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:42 ص
التحالف العربي عن ادعاءات الحوثيين سيطرتهم على مواقع سعودية: تدعو للسخرية
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نفى مصدر رسمي في التحالف العربي بقيادة السعودية، أنباء تداولتها وسائل إعلام حول سيطرة قوات تابعة للحوثيين على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال المصدر، إن "ادعاءات الحوثيين سيطرتهم على 15 موقعا عسكريا في جيزان ونجران، يعتبر سخرية".
 
وأضاف، أن "ما يدعيه الحوثيون والأبواق الإعلامية المتعاطفة معهم، قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الوهمية، والتي كان أخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام".
 
وشدد المصدر على أن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبمساندة من قوات التحالف "أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في محافظتي صعدة وحجة باليمن".

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