كلوب سعيد بجاهزية العائدون الخمسة

أعرب يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن رضاه عن حالة اللاعبين الخمسة الكبار الذين عادوا لليفربول في بداية هذا الأسبوع، وهم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر عادوا للإستعداد للموسم الجديد في معسكر إيفيان يوم الاثنين بعد منحهم فترة راحة طويلة بسبب التزاماتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.





و شارك كل من شيردان شاكيري ونابي كيتا في المران الكامل مرة أخرى بعد تعافيهما من الإصابة التي أبقتهما بعيدًا عن الملاعب منذ أن عاود الفريق التجمع بعد العطلة الصيفية.





لعب العائدون الخمسة دورًا في الفوز 3-1 على ليون في جنيف يوم الأربعاء وقد وصفهم كلوب بأنه "في حالة جيدة" عند عودتهم.





وقال كلوب: "كل شيء جيد. لم يكن لدى أي منهم الكثير من الوزن الزائد أو أي شيء آخر، فقد كان جميعهم في حالة جيدة، وهذا جيد. هو أمر يمنحنا على الفور خيارات ديناميكية ومختلفة؛ نفس الشيء بالنسبة لـ نابي وشاك، إنه يساعد حقًا كثيرًا. أليسون عاد، كان في حالة جيدة جدًا عند عودته. كل شيء على ما يرام، لا يوجد شيء أشكو منه".





عودة صلاح وفيرمينيو وأليسون تعني أن ساديو ماني فقط هو الذي لا يزال يتعين عليه بدء التدريب قبل بداية موسم 2019-20.





يعتقد كلوب أن وجودهم كان له تأثير إيجابي على الفريق، رغم أنه حريص على الإشادة بالجهود الجماعية للاعبيه كمجموعة خلال فترة الإعداد الصيفية.





وقال المدرب: "في حالتنا، غاب أغلب لاعبي خط الهجوم. هذا جعل الأمور صعبة حقًا لأن عليك القيام بالإعداد البدني ثم اللعب بلاعبين ليسوا في مراكزهم الطبيعية ربما؛ هم في مراكز طبيعية لهم، ولكن متعبين. والجميع يحكم عليهم، ونحن نحكم عليهم، ويحكمون على أنفسهم. ذلك ليس لطيفا. عندما تكون متعبًا، ومن الصعب جدًا اللعب بمستواك المعهود. الآن يتحسن الوضع. نوعية الأولاد الذين عادوا، وبالطبع فذلك يساعد كثيرًا. لكن كل من كان [هنا] منذ اليوم الأول لمرحلة ما قبل الموسم قام بعمل جيد حقًا. كان التدريب دائمًا على أعلى مستوى، ولكن التدريب كان على مستوى عالٍ من الشدة أيضًا - في المباريات أحيانًا. لسوء الحظ ، نلعب أمام الجميع حتى يتمكن الجميع من رؤية ذلك. ولكن ساعدت مباراة ليون، فقط لرؤية الكثير من الجودة التي لا تزال لدينا. لم نشك في ذلك، لكن من الجيد الحصول على الدليل أيضًا".





سيبدأ موسم ليفربول يوم الأحد عندما يقابل مانشستر سيتي في ويمبلي ف درع الإتحاد الإنجليزي، مع افتتاح سباق الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب نورويتش سيتي.





وأضاف كلوب: "ليس لدينا الكثير من الوقت للصبر. الشيء الجيد هو أننا يمكن أن يكون لدينا ستة بدائل [يوم الأحد]، هذا جيد حقًا. يمكنك أن تتخيل أنني لن أعطيك التشكيلة هنا ولكن لدينا اليوم لاعب واحد أو اثنان من اللاعبين الذين حصلوا على الراحة، لاعب واحد أو اثنان سنرى من هو الملائم حقًا. سنكون فريقًا لخوض اللقاء، وليس للموسم. ربما لم يعد لدينا الكثير من اللاعبين هنا لأننا أرسلنا ثنائيين من اللاعبين الشباب إلى المنزل. سنجد التشكيلة، بالتأكيد".





سيكون كل من ليفربول وسيتي قادرين على إجراء ستة تبديلات يوم الأحد، من بين اللاعبين السبعة الذين تم اختيارهم على مقاعد البدلاء.



