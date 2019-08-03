بعد ختام بطولة الدوري المصري.. الإسماعيلي يخوض موسم متواضع للغاية



اختتم الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي موسم 2018-2019 لبطولة الدوري المصري الممتاز، في المركز السابع، برصيد 43 نقطة، جمعها بعد خوض 34 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وت

عادل في 13 مباراة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبي الدراويش 36 هدف واستقبلت شباكهم 43 (-6 أهداف).



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشوار الإسماعيلي في بطولة الدوري، على النحو التالي :



الإسماعيلي 1-1 الأهلي.



الإسماعيلي 0-0 بتورجيت.



الإسماعيلي 0-1 الإتحاد السكندري.



الإسماعيلي 1-0 مصر المقاصة.



الإسماعيلي 1-1 النجوم.



الإسماعيلي 3-2 إنبي.



الإسماعيلي 0-3 طلائع الجيش.



الإسماعيلي 1-3 سموحة.



الإسماعيلي 2-0 بيراميدز.



الإسماعيلي 0-0 المصري.



الإسماعيلي 1-3 وادي دجلة.



الإسماعيلي 0-1 حرس الحدود.



الإسماعيلي 1-2 الإنتاج الحربي.



الإسماعيلي 2-1 المقاولون العرب.



الإسماعيلي 0-0 الداخلية.



الإسماعيلي 1-0 بتروجيت.



الإسماعيلي 2-0 الإتحاد السكندري.



الإسماعيلي 0-0 مصر المقاصة.



الإسماعيلي 3-2 النجوم.



الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.



الإسماعيلي 1-0 سموحة.



الإسماعيلي 0-0 إنبي.



الإسماعيلي 2-0 المقاولون ىلعرب.



الإسماعيلي 1-3 بيراميدز.



الإسماعيلي 2-2 الجونة.



الإسماعيلي 1-1 المصري.



الإسماعيلي 0-2 الزمالك.



الإسماعيلي 3-0 وادي دجلة.



الإسماعيلي 0-1 حرس الحدود.



الإسماعيلي 0-0 الإنتاج الحربي.



الإسماعيلي 2-0 الداخلية.



الإسماعيلي 1-1 الأهلي.



الإسماعيلي 0-0 الجونة.



الإسماعيلي 1-3 الزمالك.