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نجم ريال مدريد يريد الطلاق والانتقال لصفوف ميلان

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:21 ص
نجم ريال مدريد يريد الطلاق والانتقال لصفوف ميلان
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 أشارت تقارير صحفية إيطالية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم يفكر جديا في الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وقال موقع TWM الإيطالي أن ميلان يتلقى إشارات يومية من مودريتش وهو يريد القدوم الى الدوري الإيطالي. وأضاف مودريتش يدرك أن ريال مدريد سيضعه على الهامش في حالة قدوم بوجبا الذي يسعي زيدان لضمه، ويفضل محاولة إعادة ميلان وإنهاء مسيرته في إيطاليا.
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