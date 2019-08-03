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توفيق عكاشة يكشف موعد إجراء انتخابات المحليات

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:04 ص
توفيق عكاشة يكشف موعد إجراء انتخابات المحليات
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أن موعد انتخابات المحليات سيكون بعد انتخابات البرلمان القادم، متوقعًا أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ ما بين شهري مارس وإبريل القادمين.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن هناك ترهل في المحليات، موضحًا أنه عند تشكيل المحليان سيكون لهم دور كبير من النواب المحليين للقيام بدور رقابي على مختلف القطاعات.
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المزيد عن: مجلس الشيوخ توك شو توفيق عكاشة انتخابات المحليات
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