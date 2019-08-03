بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجة رسالة نارية لـ تميم

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ثمن الإعلامي توفيق عكاشة، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن تلك المبادرة ستعطي للمواطنين حقوقهم في وجود حياة جيدة.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن تلك المبادرة هى من أساسيات حقوق الإنسان، موجهًا رسالة إلى أمير قطر، قائلا: "أليس هذا حقوق الإنسان يا ابن أم تميم.. حقوق الإنسان عندنا في مصر في كل القطاعات".

