ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجة رسالة نارية لـ تميم

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:07 ص
بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجة رسالة نارية لـ تميم
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
ثمن الإعلامي توفيق عكاشة، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن تلك المبادرة ستعطي للمواطنين حقوقهم في وجود حياة جيدة.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن تلك المبادرة هى من أساسيات حقوق الإنسان، موجهًا رسالة إلى أمير قطر، قائلا: "أليس هذا حقوق الإنسان يا ابن أم تميم.. حقوق الإنسان عندنا في مصر في كل القطاعات".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ