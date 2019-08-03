بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
السبت 03/أغسطس/2019 - 12:24 ص
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم السبت الموافق 03 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.
وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي غرب البحر المتوسط وعلي خليج السويس.
وتناول البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي:
وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي غرب البحر المتوسط وعلي خليج السويس.
وتناول البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي:
صغرى-عظمى
القاهرة25-35
الاسكندرية 25-32
السلوم23-33
كاترين 19-32
شرم الشيخ 29-38
حلايب30-35
أسوان29-43
الاسكندرية 25-32
السلوم23-33
كاترين 19-32
شرم الشيخ 29-38
حلايب30-35
أسوان29-43
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