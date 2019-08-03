ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:24 ص
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
طقس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم السبت الموافق 03 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي غرب البحر المتوسط وعلي خليج السويس.


وتناول البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي: 

صغرى-عظمى

القاهرة25-35
الاسكندرية 25-32
السلوم23-33
كاترين 19-32
شرم الشيخ 29-38
حلايب30-35
أسوان29-43

Advertisements
المزيد عن: طقس السبت طقس حالة الطقس توقعات الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ