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"الأرصاد" توجه نصائح هامة للحجاج عند أداء المناسك

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:17 ص
الأرصاد توجه نصائح هامة للحجاج عند أداء المناسك
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أمنية فوزي
 
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وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للحجاج، قائلًا: "الجو في السعودية قاسي جدًا".

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الجمعة، أن درجات الحرارة في السعودية مرتفعة جدًا، وتتجاوز الأربعين درجة مئوية في النهار، وتتجاوز الثلاثين درجة في الليل، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف أنه يجب على الحجاج، أثناء أداء المناسك، ارتداء واقي للرأس "كاب أو شمسية"، وحمل زجاجة المياه، ومتابعة الدليل الخاص بهم، وعند الشعور بأي تعب أو ضيق تنفس أو دوار يجب عليهم إخبار الدليل.
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