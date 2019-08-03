تابسي بانو تقترب من تجسيد دور أول فارسة هندية بسباقات الخيل
السبت 03/أغسطس/2019 - 12:22 ص
أحمد جمال أحمد
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علم موقع إنديا توداي أن النجم الهندية الشابة تابسي بانو تققترب بشدة من تجسيد دور "روبا سينج"، التي تعتبر أول سيدة تشارك بسباقات الخيل في الهند.
وقال الموقع أن الفيلم سيدور حول قصة حياة روبا، وأن تابسي بانو في الوقت الحالي هي الأقرب لتجسيد الدور، الذي سيخرجه المخرج Shivam Nair الذي سبق له إخراج فيلم لتابسي وهو Naam Shabana.
وعرفت تابسي بانو بتجسيدها لأدوار الشخصيات النسائية القوية في أفلامها السابقة مثل دورها الأخير بفيلم Game Over.
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