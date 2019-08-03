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عاجل.. إيقاف ميسي ٣ أشهر وغرامة ٥٠ ألف دولار

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:17 ص
عاجل.. إيقاف ميسي ٣ أشهر وغرامة ٥٠ ألف دولار
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علي نبوي
 
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أصدر اتحاد أمريكا الجونية قرار يقتضي بإيقاف ليونيل ميسي لمدة 3 أشهر بعد تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد بالإضافة إلى غرامة 50 ألف دولار.

وجاء قرار "الكونميبول " بعد التصريحات التي صدرت من لاعب برشلونة عقب مباراة الأرجنتين والبرازيل في دور النصف نهائي عن فساد منظومة التحكيم في بطولة كوبا أمريكا 2018 والتي توجت بها البرازيل.

وتضمن البيان إمكانية الأستئناف عليه  خلال 7 أيام من اليوم التالي لاصدار البيان.


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