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الفرق بين الزواج العرفي والسري

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:48 ص
الفرق بين الزواج العرفي والسري
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أمنية فوزي
 
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أوضح الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري، مؤكدًا أن هناك فرق بين الزواج السري والزواج العرفي.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة: "لو الزواج العرفي عن طريق عقد ويوثق في الشهر العقاري بما يضمن حقوق الطرفين، فلا تختلف مسألة الشكل، ولا يكون فيه أي مشكلة".

وأكد أن الزواج بدون ولي لمن دون الـ21 عامًا أو الطلاب يكوم غير صحيح، موضحًا أن الزواج قائم على شروط؛ فالزواج الذي يفتقد شرطًا في شرطه زواج غير صحيح.
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