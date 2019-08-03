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رسمياً.. الإسماعيلي يعلن ضم موهبة الزمالك

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:02 ص
رسمياً.. الإسماعيلي يعلن ضم موهبة الزمالك
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أحمد كابو
 
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أتم الإسماعيلى اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك ، فى سبيل تدعيم الفريق بلاعبين آكفاء فى المراكز التى تعانى من النقص.

جناح الإسماعيلى البالغ من العمر 24 ربيعا ، يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ،ولديه مميزات في المركزين تجعله إضافة متميزة للغاية لهجوم الدراويش.

مدبولى بدأ مشواره في نجوم المستقبل ، ثم انتقل إلى السكة الحديد، وانتقل للمراغة فى المظاليم ، قبل أن ينتقل إلى النصر للتعدين وظهر بشكل مميز فى دورى الأضواء والشهرة ، بعدما شارك فى 28 مباراة وسجل هدف واحد وصنع 3 أهداف.

وعقب تألقه مع التعدين انضم للزمالك ولعب له موسمين وفى رصيده 27 لقاء بالدورى سجل فيهما 5 أهداف وصنع مثلهم بواقع 1,430 دقيقة وفى بطولة كأس مصر مع الفريق الأبيض لعب مبارتين وصنع فيهما هدفا وحيدا.
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