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نيتيش تواري يعلق للمرة الأولى على اعتزال زاهرة للتمثيل

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:02 ص
نيتيش تواري يعلق للمرة الأولى على اعتزال زاهرة للتمثيل
المخرج الهندي نيتيش تواري وزايرا وسيم
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أحمد جمال أحمد
 
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علق المخرج الهندي الكبير نيتيش تواري للمرة الأولى على اعتزال النجمة الهندية الشابة زايرا وسيم، في حوار له نقله موقع إنديا توداي.


وكان أبرز ما جاء في حوار نيتيش، أنه يشعر بشئ من الخسارة بعد اعتزال زايرا، التي كان يرى لها مستقبلا واعدا ببوليوود، بالنظر لبدايتها الكبيرة التي كان في فيلم من بطولة النجم عامر خان.
 

يأتي ذلك بعد أن أعلنت النجمة الهندية الشابة "زايرا وسيم" اعتزالها التمثيل بأفلام بوليوود بشكل نهائي في منشور لها على حسابها الخاص على موقع فيسبوك.


وقالت "زايرا" الشهيرة بدورها في فيلم عامر خان "دنجال"، أن استمرارها في الظهور بأعمال بوليوود السينمائية على مدار 5 سنوات مضت، أثر بالسلب على تدينها وقربها من الله، مع العلم بأن النجمة الشابة تعتنق الديانة الإسلامية.


وأعلنت "زايرا" بوضوح أنها أصبحت متأكدة من أنها لا تنتمي لهذا الوسط، بعد أن شعرت بافتقادها للبركة في حياتها والإيمان، وترغب في استعادة هذه الأشياء بالرغم من كل الشهرة التي حظيت بها من العمل في بوليوود.

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