"علي معلول" يوجه رسالة إلى عمرو جمال بعد انتقاله للصفاقسي

وجه الدولي التونسي "علي معلول" رسالة قصيرة إلى زميله في النادي الأهلي والمنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وقال فيها معلول: "« مبروك ياغزال انضمامك لاحسن نادي في تونس،وربما يكرمك ياحبيبي واشوفك متالق وتحيا السي اس اس".

وأشار موقع الصريح أونلاين، إلى رسالة علي معلول لزميله عمرو جمال، وهذا في الوقت الذي نقلت فيه بعض الصحف تصريحات لعمرو جمال، قال فيها، بأنها قد أستعان بنصائح "علي معلول"، وبأن الدولي التونسي أخبره بالعديد من الأمور بخصوص نادي الصفاقسي وربما جعله يفكر بجدية في قبول العرض والإنتقال إلى تونس وخوض تجربة إحترافية هناك في هذا التوقيت.





ويذكر بأن "عمرو جمال" قد أنتقل إلى صفوف نادي الصفاقسي الرياضي التونسي من القلعة الحمراء النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، في عقد يمتد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، ولم تكشف إدارة الناديين عن أي تفاصيل بخصوص قيمة الصفقة.