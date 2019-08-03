"الإسكان": ما لدينا من عقارات يقوق احتياجاتنا بنسبة 20%

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قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنهم ليس أمامهم سوى حلين في ملف مخالفات البناء؛ إما التصالح مع العقارات المخالفة أو إزالتها، معلقًا: "هل من المعقول أن نزيل أكثر من 50% من الثروة العقارية المصري".



وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء تتراوح بين 50 جنيه و200 جنيه للمتر المربع.



وأكد أن ما لدينا من عقارات يقوق احتياجاتنا بنسبة 20%، متابعًا: "للإبلاغ عن أي شكوى في إجراءات التصالح يمكن التواصل على 0233367186".

