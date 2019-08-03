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أستاذ جغرافيا: المصريون أول من أسسوا لعلم الرحلات

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:55 ص
أستاذ جغرافيا: المصريون أول من أسسوا لعلم الرحلات
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن المصريين هم من أسسوا لعلم الرحلات والاستكشافات وذلك خلال فترة حكم الملك ساحو راع منذ أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد، بخلاف الفهم الخاطئ أن الأوروبيون هم من أسسوا للرحلات من خلال اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف معتمد خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «Ten» أن رحلات الرحالة الشهير ابن بطوطة أسست للعديد من العلوم في الرحلات والجغرافيا، مشيرا إلى أن الرحالة ابن بطوطة بدأ رحلاته وهو في سن الـ 21 من عمره، واتخذ هذا القرار رغبة منه للاستكشاف ومعرفة ما تعيشه البلاد التي سافر إليها.

وأشار إلى أن ابن بطوطة خرج من موطنه في مدينة طنجة في المغرب والتي مر خلال رحلته ببلاد الساحل حتى وصل إلى مصر واتجه إلى الصعيد ومنها إلى دمشق ثم الجزيرة العربية لقضاء فريضة الحج، وبعدها يستكمل رحلته الاستكشافية.

وأوضح أن الرحالة ابن بطوطة كان في أغلب تحركاته ورحلاته يتحرك مع القوافل سواء قوافل الحجاج أو القوافل التجارية، إضافة إلى أنه كان يحل في بعض ضيفا على الحكام والذين كانوا يرحبون به لما ليده من علم ومعرفة بأحوال البلاد
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