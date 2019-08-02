نجمة "سبايدر مان" تظهر للمرة الأولى على غلاف مجلة Marie Claire UK (صور)

حظيت النجمة الشابة لورا هارير، الشهيرة بدورها في فيلم سبايدر مان : هوم كومينج، على غلاف مجلة Marie Claire UK في عددها الجديد لشهر أغسطس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة تصوير أجرتها لورا للمجلة، التي تعتبر أول مجلة تظهر لورا على غلافها في مسيرتها الفنية ذات العمر القصير.





وكانت اللقطات التي نشرتها الصحيفة البريطانية من جلسة تصوير لورا للمجلة بعدسة المصورة أوليفيا مالون



