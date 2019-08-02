نجوم الفن في عزاء والدة هالة صدقي بكنيسة المرعشلي (صور)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:45 م
سارة ابراهيم - تصوير: ولاء غنيم
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استقبلت الفنانة هالة صدقي، مساء اليوم الجمعة، عزاء والدتها الراحلة، داخل كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وظهرت في حالة من الانهيار حزناً على والدتها.
حضر العزاء عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إدوارد، بوسي، نهال عنبر، خالد زكي، نرمين الفقي، أشرف عبد الغفور، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، والإعلامي وائل الإبراشي.
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