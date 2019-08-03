حبس أب اعتدى جنسيًا على نجلته في الدقهلية

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قررت نيابة بلقاس في محافظة الدقهلية حبس أب اعتدى جنسيًا وعاشر نجلته البالغة من العمر ١٠ سنوات معاشرة الأزواج 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان ما إذا كانت تعرضت للاعتداء الجنسي من عدمه.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس يفيد بورود بلاغ للنقيب محمد الشربينى رئيس نقطة المعصرة من محمد.س. ٢٠ سنة وشقيقته، يفيد قيام محمود. ص ٥٣ سنة عاطل بالتعدى على ابنته الطفلة جنسيا وأنهم شاهدوه خلال نزولهم سلم المنزل من خلال نافذة الشقة سكنه



على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبرى تمكنت من ضبط المتهم والتحفظ على ابنته. ج. ١٠ سنوات.



بمواجهت الأب اعترف بارتكاب الواقعة واستغلاله عدم وجود زوجته للتعدى على ابنته جنسيا، فيما أكدت المجنى عليها تعرضها للتعدى الجنسى والتهديد بالقتل من قبل والدها فى حال كشفت الواقعة.



وتحرير عن الواقعة المحضر رقم ٥٨١١ إدارى مركز شرطة بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وتحويل الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها