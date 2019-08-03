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هادي الجيار يكشف سبب تخوفه من المشاركة مع محمد رمضان في الأسطورة

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:47 ص
هادي الجيار يكشف سبب تخوفه من المشاركة مع محمد رمضان في الأسطورة
هادي الجيار
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الفنان هادي الجيار، عن النقلة الكبرى في حياته الفنية، والتي حققت له نجاحا كبيرا، معتبرا دوره في مسلسل سوق العصر هو النقلة الحقيقية في تلك المسيرة، لما حققه من ناجح كبيرة، ولما كان فيه من استمتاع بتقديم تلك الشخصية.

وأضاف الجيار خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة TeN أن أكثر الأعمال الفنية التي تحظى بالنجاح هى الأعمال الفنية ذات البطولة الجماعية، والتي يشارك مجموعة من النجوم في دور البطولة بدليل النجاح الكبير الذي حققته مسلسلات سوق العصر، والضوء الشارد والمال والبنون.

وأشار إلى انه لم يفكر في دور البطولة المطلقة او البطولة الفردية أو أن يكون هو البطل الوحيد للعمل الفني، بقدر تفكيره الدائم في نجاح العمل والإعداد للدور بصورة جيدة لتقديمه على اكمل وجه ممكن.

وأوضح أنه حينما عرض عليه دوره في مسلسل الأسطورة كان لديه تخوفات من هذا الدور نتيجة التمثيل مع الفنان الشاب محمد رمضان ولما له من جمهور كبير، لكن العمل حقق نجاح كبير، وحظى العمل باشادة كبيرة نتيجة الاعداد الجيد له.
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