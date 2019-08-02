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مقتل 11 شخصاً بهجوم للمتمردين جنوب السودان

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:27 م
مقتل 11 شخصاً بهجوم للمتمردين جنوب السودان
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وكالات
 
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قال محافظ ولاية مايوت في جنوب السودان ستيفن بال، الجمعة، إن "المتمردين شنوا غارة لقي فيها 11 مدنياً حتفهم رغم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأضاف بال إن "الجنود الموالين للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، هاجموا مدنيين واغتصبوا فتيات صغيرات في بلدة مايوت، بعد أن أخفق سكان البلدة في دفع الضرائب لهم ومنحهم الماشية والغذاء".

وقال بال: "لقد تأكدنا من 11 جثة وإصابة 17 شخصاً بجروح خطيرة"، مضيفاً أنه يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ولكن المتحدث باسم المتمردين في جوبا لام بول جابرييل، قال إنه "لا يعتقد أن جنود المتمردين قتلوا مدنيين أبرياء"، مضيفاً "سنحقق في أسباب الاشتباكات".
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