نشرة حوادث الفجر.. "خالة تقتل ابن أختها بالجيزة.. وجثة في الصحراء.. وضبط 112 قضية مخدرات"
السبت 03/أغسطس/2019 - 01:09 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار
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حاول يخنقها فطعنته بالسكين".. تفاصيل جديدة حول قتل شاب بالعياط
بعد 4 سرقات.. سقوط لص مساكن بني سويف في قبضة "الأمن العام"
هاكر البحيرة".. استولى على 100 حساب على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها
الأمن العام" يضبط 39 قطعة سلاح و112 قضية مخدرات
الجثة في الصحراء".. 2 يقتلان صديقهما لسرقته و"التوكتوك" لغز الجريمة
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