عمرو أديب عن واقعة طفلة أحمد حسن وزينب: عايزين شوية أخلاق

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة استخدام "اليوتيوبر" أحمد حسن لنجلته للترويج للفيديوهات الخاصة بمدونته هو وزوجته، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري أصبح يرفض الأمور الغريبة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطفولة لها برائتها، والحياة الخاصة لها حدودها، معتبرا أن ما فعله أحمد حسن نوع من المتاجرة بطفلته، مشيدا بتدخل المجلس القومي للطفولة في الواقعة.



وأضاف، "عايزين نشوف شوية أخلاقيات، وشوية الأدب، الناس زهقت وبترفض الأمور الغلط".

