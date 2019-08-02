سياسي: أردوغان في العد التنازلي لانتهاء فترة حكمه.. وسيدفع ثمن أفعاله قريبًا
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:19 م
أمنية فوزي
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قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وظف إنجازاته في فترات سابقة لمصالحه الشخصية، مؤكدً أن أردوغان فقد كل الأوراق التي تؤيد بقائه في الحكم.
"عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان في فترة العد التنازلي لانتهاء فترة حكمه، وسيدفع ثمن أفعاله قريبًا جدًا.
ولفت إلى أن النانو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقعوا عقوبات على أردوغان بعد أن كانوا داعمين له.
"عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان في فترة العد التنازلي لانتهاء فترة حكمه، وسيدفع ثمن أفعاله قريبًا جدًا.
ولفت إلى أن النانو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقعوا عقوبات على أردوغان بعد أن كانوا داعمين له.
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