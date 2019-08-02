الجوازات تستقبل أسر مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا

استقبل مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف اليوم, أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي, الذين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم لأداء مناسك الحج ، حيث تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة بعد التأكد من سلامة وثائق سفرهم والخصائص الحيوية.





وأكد العقيد اليوسف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن اهتماماً بالغاً وتوفر كافة السبل في خدمتهم، مشيراً إلى أن جاهزية العناصر البشرية في الجوازات ومستوى تأهيلهم في التعامل مع أفضل التقنيات ساهمت في سرعة ودقة إنهاء إجراءات الحجاج.





حضر الاستقبال السفير النيوزيلندي بالمملكة جيمس مونرو, ووكيل وزارة الشؤن الإسلامية للدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل.



