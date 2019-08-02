"الإسكان": فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:10 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط.
وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن فترة التصالح بدأت مع صدور اللائحة التنفيذية في 8 يوليو 2019.
وأشار إلى أنهم يعتمدون على التواصل المباشر بالمحافظات لتوعية المواطنين بضرورة التقدم للتصالح.
وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن فترة التصالح بدأت مع صدور اللائحة التنفيذية في 8 يوليو 2019.
وأشار إلى أنهم يعتمدون على التواصل المباشر بالمحافظات لتوعية المواطنين بضرورة التقدم للتصالح.
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