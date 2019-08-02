"الإسكان": فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط

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قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط.



وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن فترة التصالح بدأت مع صدور اللائحة التنفيذية في 8 يوليو 2019.



وأشار إلى أنهم يعتمدون على التواصل المباشر بالمحافظات لتوعية المواطنين بضرورة التقدم للتصالح.

