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"الإسكان": فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:10 م
الإسكان: فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر فقط.

وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن فترة التصالح بدأت مع صدور اللائحة التنفيذية في 8 يوليو 2019.

وأشار إلى أنهم يعتمدون على التواصل المباشر بالمحافظات لتوعية المواطنين بضرورة التقدم للتصالح.
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